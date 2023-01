Con la Marina Palmense per entrare nei playoff

Qualche pedina febbricitante fa aumentare i brividi (è proprio il caso di dirlo) in casa Trodica alla vigilia della trasferta di Marina Palmense che oggi mette la parola fine alla fase d’andata. Alle 14.30 i biancocelesti sognano quel blitz mai festeggiato in 4 mesi, darebbe continuità al 3-1 sul Monticelli di sabato e inoltre garantirebbe l’ingresso nella zona playoff. Il team di Busilacchi infatti è 6° e la Passatempese, davanti una lunghezza, riposerà. Il tecnico è alle prese con qualche calciatore influenzato ma i sintomi sono lievi e c’è fiducia di recuperarli, di sicuro torna in gruppo Tartabini. La Palmense, 11ª con tre punti in meno, è squadra da prendere con le molle. Grazie all’1-2 di Capodarco è appena uscita dalla zona playout, inoltre anch’essa è intervenuta sul mercato (è arrivato Iacoponi) e soprattutto a ridosso del Natale ha sollevato mister Marchegiani. Alla guida ora c’è Piccioni, sì quell’Enrico allenatore in varie piazze illustri delle Marche ed ex centrocampista anche in A con la Cremonese.

an. sc.