Con la Passatempese per allungare il passo

Esame Passatempese per la Cluentina oggi alle 15 al "Tonino Seri". Sperando di concludere stavolta senza espulsioni (cosa che avviene da ben 4 turni!), è la terza gara dopo l’avvicendamento in panchina, mossa che ha subito consentito di riabbracciare la vittoria e poi di strappare un utile pareggio a Matelica. I biancorossi sognano un’affermazione che sarebbe assai importante sia per raggiungere punti ai 21 che danno il 13° posto, sia perché finirebbe per inguaiare i rivali di Menghini che hanno 4 lunghezze in più. Gli ospiti giungono a Macerata in un momento assai grigio per non dire nero, nel girone di ritorno non hanno ancora vinto ed anzi non festeggiano dal 17 dicembre. Nell’ultimo turno misero 0-0 interno contro Corridonia. Marinelli, nuovo tecnico della Cluentina, è privo solo dello squalificato Menghini, dietro potrà contare sulla coppia Squarcia-Foglia (si occuperà dell’ariete mancino Ferreyra, match winner d’andata) e c’è curiosità per la scelta del modulo tra il 4-3-3 ed il 4-2-3-1.

Andrea Scoppa