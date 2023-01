Con la Virtus si allena Botteghi Si è aggregato l’esperto pivot Botteghi

La Virtus ha aggregato l’altroieri alla prima squadra per gli allenamenti Matteo Botteghi, in vista di un possibile ingaggio strada facendo. Potrebbe essere lui il giocatore destinato a completare il roster allungando le rotazioni nel settore dei lunghi. Pivot 27enne di 203 centimetri, nazionale sammarinese, Botteghi ha militato nella stagione passata nella Sutor. Le sue medie-partita col Montegranaro: 26 minuti, 6 punti e 5 rimbalzi. Ha fatto tantissima B. Scendendo a ritroso nel tempo ha giocato a Monopoli, Fiorenzuola, Formia, Empoli, Catanzaro, Cento, Santarcangelo e Monsummano. Il suo debutto è avvenuto in serie C a San Marino, a 18 anni. È reduce da un serio infortunio (rottura del tendine d’Achille) e, al momento, è in evidente ritardo di condizione atletica. C’è tempo per verificare insieme a lui l’opportunità, o meno, del tesseramento da parte della Virtus. Il mercato è aperto fino al 28 febbraio e, dunque, non c’è fretta per mettere a segno l’operazione destinata a ispessire una rosa che, così com’è, ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli in chiave-promozione.