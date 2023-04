"Con l’Azzurra dobbiamo essere perfetti"

"Abbiamo l’obbligo morale di crederci": è così che il Valdichienti Ponte si prepara a giocarsi fino all’ultima carta la zona playoff. Un’impresa complessa considerando che sarà obbligatorio battere oggi in casa un’Azzurra Colli in lotta per lo stesso obiettivo. "Dobbiamo provarci fino in fondo, arriviamo all’appuntamento – ha affermato il tecnico argentino Dario Bolzan – con diversi assenti, ma non deve essere un alibi visto che non è la prima volta che accade durante l’anno. Servirà una prova importante per provare a vincere, troveremo un avversario forte e con la nostra stessa ambizione. Bisognerà affidarci al gioco, possiamo fare bene giocando in casa, dovremo far valere questo fattore in pratica sarà un’arma in più". Le porte dell’alta quota sono distanti di tre lunghezze e all’ultima giornata ci sarà un Porto Sant’Elpidio già retrocesso. "Questo gruppo merita comunque un plauso – ha sottolineato Bolzan – dopo essere uscito immeritatamente dalla Coppa Italia, ora, alla oltre quarantesima partita della stagione, è in lotta per un obiettivo prestigioso: per questo sono molto soddisfatto dei ragazzi".