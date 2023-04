Con Milano vince anche il fairplay: l’abbraccio tra Giulianelli e Fusaro

Oltre al risultato, l’epilogo di gara5 è stato bello anche per le scene di fair play che si sono consumate all’Eurosuole Forum. A fine partita infatti i giocatori dell’Allianz, affranti per il sogno svanito, si sono avvicinati allo spicchio occupato dai tifosi al seguito per ricevere il meritato applauso. A quel punto tutto il palazzetto, gremito da quattromila sostenitori di casa, si è sovrapposto. Non un gesto di circostanza, bensì un attestato di stima per una squadra che aveva dato tanto filo da torcere alla Lube e che aveva impressionato per coesione e difese. Già provato dal ko, il tecnico Piazza è allora scoppiato in lacrime, mostrando un aspetto di sé opposto rispetto allo sguardo energico, per non dire truce, durante gli incontri. Addirittura Anzani gli si è avvicinato e lo ha consolato, così come Giulianelli poco dopo. Il patron prima aveva salutato il presidente meneghino Fusaro facendogli i complimenti. Davvero bei momenti di cultura sportiva.

Andrea Scoppa