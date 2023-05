"Con sette punti fuori dai playout"

È stato un turno negativo per la Cluentina, si era consci che la trasferta contro la capolista Civitanovese poteva risultare nefasta, ma ad essa si sono aggiunti i risultati delle concorrenti. Poteva andare meglio dato che, tranne il Grottammare ultimo, tutte le squadre dalla metà in giù della classifica sono andate a punti. Lucho Monserrat, attaccante argentino da due gol in due partite, sforna una tabella per le ultime tre giornate dei piediripensi tredicesimi con 30 punti e a -3 dall’uscita dei playout: "Anche se il turno è stato un po’ negativo, siamo sempre lì e ci rimane solo uno scontro diretto a Monterubbiano. Io credo che se faremo 7 punti, vincendo le due partite in casa, potremo evitare i playout". A Civitanova non siete riusciti a rovinare la festa rossoblù. Una partita proibitiva e persa per le due reti subite nei primi 7’? "Noi siamo andati per prendere almeno un punto, ovvio che era molto difficile ma avevamo appena battuto l’Aurora. Certo era cruciale non prendere gol subito".

Andrea Scoppa