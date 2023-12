Conegliano troppo in alto, le tigri si inchinano

Conegliano

Megabox

PROSECCO DOC IMOCO : Wolosz 4, Lanier 8, Fahr 11, Haak 15, Robinson-Cook 13, Lubian 6; De Gennaro (L), Bardaro, Squarcini, Piani 2, Bugg, Non entrate: De Kruijff, Gennari, Plummer. All. Santarelli.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Degradi 14, Aleksic 2, Mingardi 11, Kosheleva 4, Mancini 1, Dijkema; Panetoni (L), Giovannini 1, Cecconello 2. Non entrate: Gardini, Grosse Scharmann, Provaroni, Cesarini (L). All. Pistola.

Arbitri: Canessa e Pasin.

Parziali: 25-18, 25-20, 25-17

Note. Spettatori: 3380. Durata set: 22’, 24’, 23’. Tot: 69’.

Contro le campionesse d’Italia nulla può la Megabox che da Conegliano torna a mani vuote. Netta la differenza di qualità rispetto alle venete, imbattute sin qui (sedici vittorie su sedici partite nella stagione) e capaci di tenere in pugno la partita dall’inizio alla fine senza mai togliere il piede dall’acceleratore. Le tigri sono restate in partita nella prima parte dei due set, per poi cedere alla distanza di fronte ad una squadra lanciatissima. Ma non sono queste le partite da vincere per le biancoverdi.

Nel primo set si resta in parità fino al 12 a 11. Nel secondo parziale Degradi avvicina Vallefoglia fino al 21 a 19. Nel terzo periodo il team del presidente Angeli resta incollato fino al 4 a 4. Poi le locali volano, lasciando le pesaresi al palo. Così alla fine della partita l’opposto Camilla Mingardi: "Loro sono una squadra super, e l’unico modo per affrontarli è di cercare di spingere al massimo ogni pallone e rischiare il tutto per tutto. Nel primo e nel secondo set ce l’abbiamo fatta, a tratti, rimanendo attaccate alla partita, poi loro ci hanno messo in difficoltà in ricezione e a quel punto non abbiamo più avuto continuità nel cambio palla e abbiamo faticato nel muro difesa". Già si pensa alla prossima partita, sabato 16 ore 20.30 in casa a campanara contro il Casalmaggiore.

b.t.