Confermato il Marchio Oro per l’Academy

Ottime notizie per l’Academy Volley Lube. Anche per il ciclo 2022-2024 è stato confermato il Marchio Oro per il vivaio del club biancorosso. Un riconoscimento assegnato dalla Fipav ai sodalizi più meritevoli nella gestione dei giovani talenti, in base alle molteplici attività portate avanti nelle stagioni agonistiche e nel rispetto di determinati standard. Sono state 24 le società al maschile ad aver ricevuto questo attestato e finora la Lube non è mai rimasta a secco dall’introduzione del certificato di qualità. Numerosi gli aspetti che danno lustro agli sforzi civitanovesi: la storia vincente del settore giovanile come testimoniano le promozioni e i 19 titoli raccolti; il numero delle squadre; il salto degli atleti nelle categorie più elevate; l’apporto alle nazionali; i progetti scolastici; la comunicazione e il lavoro di staff e dirigenza.