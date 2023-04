Consiglio direttivo, si parla dei playoff

Oggi il Consiglio direttivo della Lega Pro delibererà sul rinvio dell’inizio dei playoff: non sembrano infatti esserci dubbi al riguardo visto che le classifiche, almeno dei gironi B e C, dovrebbero essere riscritte. Di certo non si potrà posticipare di molto visto che entro il 20 giugno, termine fissato per le iscrizioni al prossimo campionato, la stagione deve essere conclusa. Al momento la data più probabile per la disputa del primo turno è quella di giovedì 11 maggio, ma non sono da escludere sorprese. La Recanatese comunque è alla "finestra" e intanto ieri ha ripreso la preparazione con il morale a mille perché la prospettiva di giocare a Gubbio stuzzica davvero un po’ tutti. Tutt’altro clima a Siena dove dalla società non trapela nulla, mentre nella tifoseria c’è un misto di contestazione, delusione e rassegnazione e la prospettiva di giocare a Pontedera viene vista come un miraggio.