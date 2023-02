Continua a distanza il duello tra Camerino ed Elpidiense

Un solo punto divide la capolista Camerino dall’inseguitrice Elpidiense Cascinare nel campionato di Prima categoria. In questo turno, che si giocherà domani, la leader (48 punti) riceverà la visita del Montemilone Pollenza (24), il Camerino sul proprio impianto ha conquistato 23 punti in 9 gare segnando 19 gol e subendone 6. In casa l’Elpidiense Cascinare ha conquistato 24 punti in 10 partite segnando 25 reti e subendone 7. La squadra dovrà fare i conti con la Folgore Castelraimondo, quinta forza del campionato. Questo turno riserva anche altre partite di indubbio interesse come Esanatoglia-Cingolana San Francesco, entrambe a caccia di punti salvezza. Stesso problema per il fanalino di coda Cska Amatori Corridonia che affronterà sul proprio impianto la Settempeda, quarta in classifica e con legittimi obiettivi playoff. Il Sarnano, l’altra squadra che si trova all’ultimo posto, è chiamata al difficile impegno esterno con l’Elfa Tolentino. Caldarola-Appignanese mette di fronte i locali, gli unici ad avere battuto l’Elpidiense Cascinare, all’Appignanese che ha i mezzi per disputare un torneo d’alta classifica. Il Portorecanati, che occupa una tranquilla posizione a metà classifica, ospiterà il Montecosaro, una realtà che ha molto bisogno di punti essendo impegnata nella lotta per mantenere la categoria. La Vigor Montecosaro ospiterà l’Urbis Salvia, con la formazione di casa che accusa un distacco di 3 punti dagli avversari.