"Contro Certaldo è mancata solo la vittoria"

Tutto rimandato al 22 marzo in Toscana dove il Valdichienti Ponte farà visita al Certaldo per giocarsi il pass che vale la qualificazione alle semifinali di coppa Italia Eccellenza. È terminato con un gol per parte il primo atto dei quarti dove i verdefluo sono riusciti a raggiungere il pareggio, creandosi poi anche diverse opportunità non sfruttate per passare avanti. Allo stato dell’arte per proseguire nel cammino, tra due settimane, bisognerà vincere oppure pareggiare con almeno due gol e non sarà pertanto contemplata la sconfitta così come il pareggio a reti bianche, poi, nel caso di un 1-1 si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente con i rigori. "I ragazzi – ha analizzato Matteo Pazzi, il tecnico seduto in panchina al posto dello squalificato Dario Bolzan – hanno offerto una prova assolutamente positiva. Ci è mancato veramente poco per conquistare il risultato pieno, siamo quindi un po’ dispiaciuti perché la prestazione c’è stata, però è mancato il guizzo finale". Una tegola della gara è stato il forfait nel primo tempo dell’esterno offensivo Triana, costretto ad abbandonare il campo dopo poco più di 30 minuti. "Vedremo – ha precisato Pazzi – quale sarà l’entità dell’infortunio, ci auguriamo di recuperarlo per la gara di ritorno. La qualificazione resta a portata di mano, pertanto andremo in Toscana per cercare ovviamente di superare il turno".

d. p.