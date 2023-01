"Contro il Gallo dobbiamo superare il momento difficile"

"Dobbiamo uscire da questa situazione contro un avversario che sta facendo bene". Dario Bolzan, allenatore del Valdichienti Ponte, mette nel mirino l’Atletico Gallo e soprattutto la necessità di voltare pagina dopo tre sconfitte di fila. "Può avere influito – spiega – la pausa e l’obiettivo raggiunto". Il Valdichienti Ponte deve superare un momento difficile dopo avere vinto un mese fa la Coppa Italia di Eccellenza. "C’è da rinfrescare la memoria perché non possiamo essere differenti da quelli di un mese fa e quindi dobbiamo ricordarci di quello che facevamo e di come lo facevamo". Oggi il Valdichienti Ponte dovrà superare un esame tosto perché l’Atletico Gallo, che ha 2 punti in più del Valdichienti Ponte, è una realtà che sta facendo bene. "Si tratta – spiega Bolzan – di una squadra che può contare su elementi di valore e che in casa sa farsi rispettare. Indubbiamente ci attende un test molto impegnativo". È stata una settimana di lavoro in cui si è cercato di recuperare gli infortunati: stamattina si vedrà se Trillini potrà scendere in campo mentre Passewe non è tra i recuperati.