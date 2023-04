Contro il Monticelli per allungare il passo

C’è da vincere contro il Monticelli per dare continuità ai risultati e, soprattutto, per non lasciare nulla d’intentato per partecipare ai playoff. Ci sono ancora a disposizione 21 punti e la formazione di Ciattaglia dovrà farne il massimo nella speranza che le prime due rallentino il passo. Ma adesso c’è da pensare solo a battere il Monticelli dando così continuità alla vittoria sull’Atletico Centobuchi, terza forza del girone. La formazione matelicese ha fatto registrare un cammino costante sia in casa (19 punti) sia in trasferta (18). Il problema è che la squadra è incappata in troppi pareggi (13), nessuna altra realtà del girone ne ha conquistati così tanti. Adesso nelle ultime giornate occorrerà rimpinguare il numero delle vittorie (8) per sperare di cogliere un altro importante obiettivo ed evitare che la stagione scivoli via senza avere lasciato il segno.