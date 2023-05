Contro il Monticelli per dimostrare di avere voltato pagina

La partita esterna con il Monticelli servirà anche per verificare se il pareggio casalingo con l’Atletico Centobuchi ha aperto per il Potenza Picena effettivamente un nuovo capitolo dopo una fase complicatissima. È una gara da non sottovalutare affatto perché il Monticelli sa farsi valere sul suo campo, come dimostrano i 29 punti conquistati, tutt’altro discorso quando gioca in trasferta dove ha raccolto solamente 4 punti. Servirà una prestazione accorta contro una formazione che sul suo campo ha perso solo una volta, ma che ha dimostrato di avere qualità. Il Potenza Picena deve muovere la classifica per tagliare al più presto il traguardo della salvezza.