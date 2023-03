Contro il Monturano la prova del fuoco

Prova del fuoco per la Cluentina rilanciata nelle ultime tre uscite da mister Marinelli. Con il cambio in panchina i piediripensi hanno fatto 7 punti e, dopo le vittorie con Castel di Lama e Passatempese, inframezzate dal pari a Matelica, affrontano oggi la partita più difficile del nuovo corso contro il Monturano. In campo alle 14.30 al "San Claudio" di Campiglione per la trasferta contro la terza in classifica a quota 34 punti con una gara da recuperare e che, proprio una settimana fa, ha centrato il primo successo del girone di ritorno (1-2 a Corridonia). Insomma Cluentina in salute contro una squadra più forte e uscita dalla crisi, curiosamente poco produttiva in casa, appena 16 punti. Gli ospiti si presentano invece con 24 punti, 12esimi, a -1 dalla salvezza diretta. Marinelli finalmente non avrà squalificati, potrebbe però non disporre del valido baby Amico che accusa un problema alla mano. Al suo posto potrebbe essere schierato il veterano Scoppa, anche se ovviamente va considerato l’obbligo dei fuoriquota nelle scelte.

an. sc.