Contro il Pisa può arrivare la salvezza

Un altro passettino avanti per Breda e i suoi uomini che con il pareggio di Como si sono ulteriormente avvicinati a quella soglia stimata per centrare il mantenimento della categoria: 45 punti. Il punto ottenuto dal Picchio ha permesso di arrivare attualmente a 43 con la chance di chiudere tutto nel prossimo appuntamento casalingo. Quello che lunedì primo maggio (avvio alle 15) vedrà arrivare al Del Duca il Pisa, ieri sconfitto in casa per 2-1 dal Bari. La preparazione dell’Ascoli in vista del prossimo confronto in programma riprenderà domani pomeriggio al Picchio Village. Alla ripresa dei lavori Breda potrà recuperare in attacco un elemento importante come Forte, rimasto fermo un turno per squalifica. Non ci sarà invece Giovane che ha preso parte allo stage della nazionale under 20. Il centrocampista romagnolo tornerà a disposizione mercoledì. Nel lavoro settimanale la squadra dovrà rivedere e analizzare alcune situazioni di gioco che nel match del Sinigaglia potevano essere gestite meglio. Innanzitutto l’atteggiamento remissivo e il baricentro troppo basso visti nel corso della prima parte dell’incontro. Un approccio che non potrà essere messo di nuovo in campo contro un Pisa in cerca del rilancio. Il pareggio ottenuto nelle ultime quattro partite è la testimonianza che qualcosa in casa nerazzurra non sta funzionando. A ciò andranno ad aggiungersi alcuni errori individuali legati alla posizione delle braccia che i centrali difensivi, nello specifico Simic e Bellusci, dovranno cercare di correggere per evitare di concedere ulteriori calci di rigore in queste ultime partite in programma. Nonostante i vari pericoli creati dal Como, c’è tanto rammarico per la situazione che si era venuta a creare e che i bianconeri non sono stati capaci di difendere. I due penalty sfruttati dai padroni di casa, il primo parato da Leali, per pareggiare l’incontro restano comunque un vantaggio da non poter più concedere ai prossimi clienti di turno. Negli episodi scatenanti va detto che c’è stato un pizzico di sfortuna, ma di fatto si poteva cercare di intervenire in maniera differente su quei due traversoni messi verso il centro dell’area. In entrambi i casi le braccia dei due giocatori dell’Ascoli erano staccate dal corpo. Due errori che si aggiungono anche al rigore subito col Brescia. E anche in quel caso a toccarla col braccio fu Simic.

mas. mar.