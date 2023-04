Contro la Palmense una partita ricca di insidie

Il Matelica sarà ospite della Palmense in una partita in cui la formazione di casa vorrà fare di tutto per assicurarsi quei punti necessari per avere maggiore tranquillità, considerando che tre gradini sotto ci sono i playout. La squadra di Ciattaglia ha però dato precise garanzie nel corso della stagione in cui ha dimostrato che batterla non è semplice per nessuno, ma ha anche fatto vedere che le manca quello scatto perché qualcuno dei tanti pareggi (14) potesse trasformarsi in vittoria. Il Matelica ha 7 punti di vantaggio sugli avversari ed è opportuno tenere a distanza la formazione fermana.