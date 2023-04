Contro l’Osimana si cercano punti per la salvezza

Nella città di Leopardi per cercare la quiete dopo la tempesta. Il Chiesanuova vive l’ennesima domenica di trasloco forzato, finendo addirittura a Recanati per affrontare in "casa" l’Osimana nella terz’ultima giornata. Appuntamento alle 16 per un match che, se vogliamo, rappresenta qualcosa di storico per la matricola che mai era scesa in campo senza un allenatore vero e proprio. Dopo la separazione con Mazzaferro, è saltato il ritorno di Giacometti ed il club alla fine ha optato per l’autogestione interna. Conoscendo gli elementi del gruppo, comunque di età media elevata rispetto a molte rivali della categoria, è probabile che saranno figure come Monteneri e Iommi a guidare il gruppo: funzionerà e basterà per la salvezza? Di certo bisogna ritrovare solidità (7 reti prese nelle ultime tre) ed il match di oggi è assai difficile perché contro la sesta in classifica, distante appena 4 lunghezze dalla vetta. Non solo, i ragazzi di Mobili (seconda difesa meno perforata come nello stile del tecnico) si presentano forti di 6 risultati utili, anche se paradossalmente hanno solo pareggiato contro concorrenti della matricola come Fabriano e Castelfidardo, soffrendo chi si chiude e ti costringe a creare gioco.

Andrea Scoppa