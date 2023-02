Coppa del mondo, argento per Levantesi In Germania sorprende tutti alle parallele

Uno straordinario Matteo Levantesi, ginnasta della Virtus Pasqualetti Macerata, conquista la medaglia d’argento in Germania nella Coppa del mondo disputata a Cottbus. Alle parallele Levantesi è protagonista di una prova maiuscola valutata dai giudici 15.266, un punteggio gli permette di superare Carlos Edriel Yulo, che con 15.166 aveva dominato la finale sugli staggi pari e sembrava destinato al titolo. Il talento marchigiano (il primo a sinistra nella foto), seguito da Sergio Kasperskyy, sale per penultimo e compie l’impresa, scavalcando il filippino di un decimo. Lo stesso distacco però che basta in chiusura a Illia Kovtun per prendersi l’oro a quota 15.366. I giudici hanno premiato Levantesi con una votazione alta, mai un ginnasta italiano era stato gratificato da una simile valutazione in una competizione internazionale. Alla Coppa del mondo hanno partecipato quasi 200 ginnasti in rappresentanza di 53 Paesi. "E’ andata molto bene – commenta Sergio Kasperskyy, tecnico della Virtus Pasqualetti Macerata – con Levantesi che si è fatto apprezzare con un esercizio nuovo dall’elevato tasso di difficoltà eseguito in modo impeccabile. Adesso questo esercizio gli apre interessanti prospettive per le prossime competizioni". È stata una necessità proporre ai giudici l’esercizio nuovo dall’elevato tasso di difficoltà. "In generale – spiega Kasperskyy – il livello era molto alto per la presenza di ginnasti dalla tecnica cristallina, alla gara alle parallele hanno partecipato atleti medagliati alle Olimpiadi e agli Europei".