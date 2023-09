Coppa: Dell'Aquila e Jachetta fanno volare il Matelica!

2

AURORA TREIA

1

: Ginestra, Girolamini, Merli, Gobbi (Berettini 25’ st), Lapi, Ferretti, Stroppa (Santamarianova 32’ st), Scotini, Dell’Aquila (Aquila 25’ st), Paradisi, Jachetta. All. Arcangeli.

AURORA TREIA: Frascarelli, Marchetti (Filacaro 40’ st), Fratini (Ruani 20’ st), Perfetti, Palazzetti, Armellini, Ripa (Capponi 27’ st),Ousman (Demay 4’ st) Chornopyshchuk, Pucci (Buschittari 32’ st), Cervigni. All. Martinelli.

Arbitro: Malascorta di Jesi.

Reti: 46’ Dell’Aquila, 2’ st Jachetta, 30’ st Chornopyshchuk.

Note: ammonito Ousman; angoli 3-1, spettatori 600 circa. Recuperi: 1’ nel p.t., 4’ nel s.t.

Il Matelica debutta in casa con un successo nell’andata del primo turno di Coppa. La squadra di casa trova il vantaggio allo scadere del primo tempo grazie a Dell’Aquila, bravo ad arrivare in scivolata su un cross di Jachetta. In avvio di ripresa è proprio quest’ultimo a raddoppiare con un eurogol. Gli ospiti non mollano e alla mezz’ora accorciano le distanze con un altro bellissimo gol, stavolta di Chornopyshchuk.