Coppa Faro: Peroni vince a Pesaro, Domenichelli primo di categoria

Il fiorentino Stefano Peroni con la sua Martini MK32 di F.2 si aggiudica la "6ª Coppa Faro"- Memorial Luciano Battisti. Il campione italiano della sua categoria fa il tris dopo le vittorie del 2019 e 2020, divorando i 3,8 km che portano al traguardo del Faro, una vittoria netta con il miglior tempo nelle due manche di gara. Seconda piazza per il torinese Mario Massaglia che ha provato a contrastare Peroni, con la sua Osella PA990, consolandosi con la vittoria della sua categoria e ipotecando anche il titolo italiano. Sul terzo gradino del podio un altro toscano, il pisano Piero Lottini anche lui alla guida di una Osella PA990 sempre della categoria Sport. Quanto ai due i piloti pesaresi, Roberto Domenichelli che con la sua Bmw 1602 Ti ha vinto la Classe TC1600, mentre una sfortunata ma senza conseguenze toccata ha privato Gilberto Pennacchini, arrivato comunque al traguardo alla guida di una Fiat Uno Turbo, di un possibile piazzamento nella sua Classe.

Va così in archivio un’edizione sempre in crescendo, infatti in questa "6ª Coppa Faro", gara valida per il Campionato italiano velocità in salita auto storiche, si è raggiunto il record di iscritti con ben 89 vetture, delle quali 86 hanno preso il via nelle prove di sabato. Un grande spettacolo per stabilire i migliori tempi in tutte le categorie. Un plauso da parte di tutti i partecipanti per l’organizzazione capitanata da Alessandro Rinolfi, coadiuvato dalla "P&G Racing" per la parte tecnica e dalla" Intercontact" per quanto concerne l’amministrazione e la logistica.

Conferme sulla validità della gara pesarese sono venute dalle parole degli assessori Mila Della Dora, Riccardo Pozzi e dal questore Raffaele Clemente che ha presenziato alla premiazione tenutasi dopo la gara al ristorante "Il Falco". Anche il sindaco Matteo Ricci, arrivato per il saluto finale, ha sottolineato come la "Coppa Faro" sia un evento che dà lustro al territorio, portando beneficio con le oltre 400 persone tra piloti, meccanici e accompagnatori che ruotano attorno a questa manifestazione. La Coppa Faro è sensibile anche al sociale, quest’anno ha donato in collaborazione con il Corpo Forestale cento alberi da piantumare sul San Bartolo.

Luigi Diotalevi