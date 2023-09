"Coppa Italia: Civitanovese, possiamo farcela!"

"La Rata avrà dalla sua parte il fattore campo e l’esito della gara d’andata, ma non disperiamoci e rimaniamo concentrati". L’attaccante rossoblù Ramiro Brunet carica l’ambiente in vista della sfida di oggi, fischio d’inizio alle 15.30, ritorno di Coppa Italia tra Maceratese e Civitanovese. All’Helvia Recina si riparte dall’1-1 dello scorso 3 settembre, che al momento premia i biancorossi di Roberto Lattanzi a causa della regola del gol in trasferta. "Dobbiamo fare assolutamente un gol – dice Brunet – , è possibile se prendiamo in mano la partita". L’undici di Sante Alfonsi recupera Paolucci in attacco, dove ha sempre fuori Stefano Spagna a causa di uno stiramento e Martin Garcia per motivi personali, mentre in difesa è ancora out Marco Passalacqua. Ieri, la seduta d’allenamento al Polisportivo dopo la vittoria di Osimo in campionato: "ci siamo preparati bene – dichiara il giocatore –, curando molto la parte tattica e cercando di capire dove far male all’avversario. Dovremo essere bravi a non farli giocare in mezzo al campo e a sfruttare certe occasioni". Il team rivierasco non avrà a suo favore l’apporto degli ultras di ‘Piazza Conchiglia’, che per protesta contro l’orario stabilito hanno deciso di disertare la trasferta. "In base a ciò che ho potuto vedere nel match del Polisportivo – spiega il giocatore – , mi aspetto una gara dura, molto combattuta a metà campo. I rivali avranno il pubblico dalla loro parte e cercheranno di approfittarne". Brunet, classe 2002, nella scorsa stagione giocava con ‘El Quilla’, nell’Interregionale argentina. Ora, la nuova avventura in Italia, con la maglia della Civitanovese: "sono stato trattato benissimo appena arrivato – conclude – . Città, squadra e società mi fanno trovare a mio agio e sono contento di essere qua".

Francesco Rossetti