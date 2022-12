Coppa Italia, la Lube all’assalto di Milano

Si è fatto festa prima di Natale, pure il giorno di Santo Stefano e adesso non resta che chiudere il cerchio a ridosso del Capodanno. "Vendicando" uno dei più grossi dispiaceri della scorsa stagione. La Lube saluta il 2022 inaugurando la Coppa Italia e con l’obiettivo di "non salutare" ai quarti di finale come era avvenuto l’anno scorso. O meglio a gennaio e, proprio come 11 mesi fa, i biancorossi questa sera alle 20.30 all’Eurosuole Forum se la vedranno nuovamente con l’Allianz Milano.

I campioni d’Italia ritrovano il loro palazzetto 8 giorni dopo il ko inflitto a Siena e tre sere dopo il blitz di Padova, terzo successo per 3-0, quinto di fila in SuperLega e ottavo in totale considerando anche gli impegni europei. Un momento stupendo per Civitanova iniziato dopo la debacle di Cisterna, con la conseguente promozione di Zaytsev nel sestetto (lo "zar" in estate era stato offerto proprio ai meneghini) e qualcosa che deve essere scattato nella testa dei giocatori come ha detto Anzani sul Carlino di ieri. La sfida vale l’approdo alla semifinale del 25 febbraio al palazzetto di Roma e molti indicatori danno i biancorossi favoriti, in primis l’aver già battuto i meneghini 1-3 ad inizio dicembre, gara che si è giocata a Monza ed ha visto l’Allianz in emergenza nel mezzo (vi ha giocato lo schiacciatore Ebadipour). Poi la classifica, relativa al girone d’andata, Lube seconda con 20 punti, 3 in più sull’Allianz settima. C’è anche il momento psico-fisico. Civitanova dopo il giro di boa ha vinto sempre e mantenuto la piazza d’onore, mentre Milano è andata in calo ed ha patito due sconfitte evitabili con Cisterna e con Monza. Stop che hanno causato turbolenze, tanto che coach Piazza ha parlato di derby senz’anima. Ha fatto anche autocritica, poi il presidente Fusaro ha ribadito la fiducia a tecnico e ragazzi. Sarebbe infine un altro vantaggio il fattore campo, soprattutto se l’Eurosuole Forum non venisse "trascurato". Lunedì a Padova per una semplice gara di campionato e con i locali penultimi c’erano 3.800 spettatori, la Lube ne ha fatti massimo 2.800 contro Perugia e da un mese abbondante non si avvicina alle 2.000 unità. Non riuscirci oggi in una gara da dentro o fuori, con la squadra che sta giocando benissimo e vincendo sempre, con le scuole chiuse e molti in ferie, sarebbe grave. Probabile che Blengini riproponga il sestetto impiegato nelle ultime due uscite, con Bottolo al posto di Yant che non è al meglio. Dopo aver recuperato Loser, l’Allianz nell’ultimo weekend ha rivisto in campo l’altro centrale Piano.

Le formazioni

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Zaytsev; schiacciatori Nikolov e Bottolo; centrali Chinenyeze e Anzani; libero Balaso. A disposizione Sottile, Garcia Fernandez, Yant, Gottardo, Diamantini, Ambrose, D’Amico. All. Blengini.

Allianz Milano: palleggiatore Porro; opposto Patry; schiacciatori Ishikawa e Ebadipour; centrali Loser e Vitelli; libero Pesaresi. A disposizione Mergarejo, Lawrence, Bonacchi, Piano, Colombo, Fusaro. All. Piazza.

Andrea Scoppa