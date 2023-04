Coppa Italia, Marche quarte nella prima gara

Il fuoristrada maceratese e marchigiano è frizzante in questo inizio di primavera in sella alla mountain bike, come lo è stato sugli anelli autunnali-invernali del ciclocross. Sfiorato dalla rappresentativa marchigiana giovanile il podio nella tappa agrigentina. Nella prima prova di Coppa Italia le Marche hanno chiuso al quarto posto alle spalle di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia. I ragazzi seguiti dai tecnici Mirko Mangiaterra e Fabrizio Michelini conquistano l’argento con Filippo Cingolani ed il bronzo con Tommaso Cingolani (i gemelli del Team Cingolani). L’oro è della speranza pugliese Walter Vaglio. Buon sesto è l’allievo Filippo Modesti, giallonero del Bici Adventure Team – Gagliole, reduce dalla notevole stagione crossistica (anche vincitore dell’Adriatico Cross Tour). Bene le amazzoni: quinta l’allieva Sofia Bartomeoli, sesta l’esordiente Stella Forti (entrambe del Superbike Bravi).

Il Point To Point stila le classifiche, all’indomani della tappa di Amandola (Gran Fondo della Pace). A curare il circuito rampichino open è la Commissione Fuoristrada Federciclismo Marche, la cui responsabilità è affidata a Emanuele Serrani (instancabile nella propria polivalenza di tecnico, promotore, atleta), che mette a fuoco i prossimi appuntamenti nel Maceratese: domenica a Cingoli e domenica 25 giugno a Camerino. In testa alla graduatoria dei sodalizi staziona il Team Cingolani – Pianello di Ostra. Lo seguono Casteltrosino Superbike e Passatempo Cycling Team. Quarta piazza per Alta Valle del Potenza, alla cui ruota sono Superbike Bravi Platforms Team e Avis Bike Cingoli. La scuderia di Ostra largheggia a livello individuale in sette categorie: comandano Lorenzo Pierpaoli (sul consocio Nicola Furiasse), Nadia Pasqualini, Michele Campolucci, David Lucertoni, Luca Mandozzi, Alessandro Diletti e "capitan" Alessio Olivi (tallonato dall’altopotentino Giuliano Ribichini). Leader sono anche Angela Campanari (Superbike Team), Matteo Ciriaci (Avis Bike Cingoli), Diego Marincioni (Passatempo Cycling Team), Giuliano Pericoli (Alta Valle del Potenza), Luigino Giordani (Gruppo Ciclistico Matelica).

Umberto Martinelli