Coppa Italia, vinta l’andata contro il Branca Bolzan: "In Umbria sarà una gara tosta"

Il vantaggio è risicato, ma ora il Vadichienti Ponte avrà nelle mani due risultati utili su tre per staccare il pass, che vale i quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza, contro la formazione umbra del Branca. La gara di andata è stata decisa nel primo tempo grazie ad un lampo, dopo venti minuti, di Passewe e c’è da dire che ai verdefluo non sono mancate le opportunità per incrementare il vantaggio, soprattutto se consideriamo anche i due legni colpiti da Omiccioli.

"È stata – è il commento dell’allenatore Dario Bolzan – una partita abbastanza equilibrata, penso che forse il risultato avrebbe potuto essere anche un po’ più largo, ma sapevamo di affrontare un avversario organizzato e dotato di giocatori importanti, ed è vero che hanno dovuto fare i conti con diverse assenze come del resto anche noi. Adesso ci attende un turno di ritorno tosto e dovremo farci trovare pronti in quanto sarà combattuto, come abbiamo visto nel match di andata". L’appuntamento con il replay è fissato per mercoledì allo stadio "Santa Barbara" di Branca, frazione di Gubbio, domani il Valdichienti Ponte è atteso dalla sfida casalinga con la Jesina. "Siamo comunque soddisfatti della vittoria, però – afferma Bolzan – siamo solo ai primi novanta minuti del turno, ora ci sarà da prepararsi al meglio per la sfida in casa loro che sarà ancora più difficile. Senza dubbio siamo stati bravi ed attenti a non subire reti, ma la mia filosofia non è basata tanto sul non prendere gol, ed è per questo che il più grande rammarico è non avere chiuso almeno un paio di occasioni in cui avremmo potuto fare meglio".

Diego Pierluigi