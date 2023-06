Coppa Paolino Teodori Il trionfo di Merli

Spettacolo ed emozioni alla 62esima edizione della Coppa Paolino Teodori, la celebre cronoscalata ascolana che ogni anno si svolge lungo i tornanti che da colle San Marco conducono a San Giacomo. La storica gara, quest’anno, è tornata ad essere valida per il Campionato Europeo della montagna, oltre che per quello italiano, e ha visto la partecipazione di circa duecento piloti provenienti da diversi paesi. A vincere, al termine delle due manche, per quanto riguarda la classifica assoluta, è stato il trentino Christian Merli, che nella prima salita ha fermato il tempo sui 2 minuti e 9 secondi, per poi rallentare leggermente nella seconda e chiudere in 2 minuti e 11 secondi. Tanto gli è bastato, però, per avere la meglio sul campione in carica Simone Faggioli, recordman della manifestazione picena. Complessivamente, sommando i tempi delle due manche, a bordo della sua Osella Fa 30, Merli ha chiuso la gara in 4 minuti, 20 secondi e 9 decimi, con circa due secondi e mezzo di vantaggio rispetto a Faggioli. Per Merli, quella di ieri, è stata la quarta affermazione personale, dopo i tre successi consecutivi conquistati tra il 2017 e il 2019. "Sono davvero contento per questa vittoria – ha ammesso il campione subito dopo essere arrivato al traguardo -. Nella seconda salita ho commesso un brutto errore che poteva costarmi caro, invece è andato tutto per il verso giusto e mi godo il successo. Faccio i complimenti ai miei avversari, che sono stati tutti molto forti". Terzo posto, nella classifica assoluta, per il basco Joseba Iraola, al debutto sul tracciato ascolano. Quarta posizione per Achille Lombardi, quinta per Stefano Di Fulvio. In top ten, al settimo posto, anche il belga Corentin Stark.

La seconda manche è durata oltre quattro ore ed è stata caratterizzata da diversi incidenti, oltre ad alcuni guasti che hanno compromesso la gara di numerosi piloti. Fuori dai giochi, infatti, sia il medico Amedeo Pancotti che Adriano Vellei, due tra gli ascolani più noti nel mondo motoristico. La 62esima edizione della Coppa Teodori, dunque, va in archivio ed ha riscosso, come sempre, un grande successo di pubblico. Tantissimi, infatti, sono stati gli appassionati che si sono riversati lungo il percorso sin dalle prime luci dell’alba per aggiudicarsi i posti migliori e per godere di uno spettacolo unico, che solo una manifestazione del genere è in grado di regalare. "Ringrazio tutti coloro che ci hanno dato una mano ad organizzare l’evento – ha dichiarato il presidente del gruppo sportivo dell’Automobil Club Gianni Cuccioloni -. Non è stato facile, ma tutto è riuscito nel migliore dei modi grazie ad uno straordinario lavoro di squadra".

Matteo Porfiri