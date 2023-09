Corini si gode la vittoria:: "Abbiamo sfruttato le palle inattive"

Sospiro di sollievo per Corini che ha visto il suo Palermo spuntarla in extremis grazie ad uno schema su calcio d’angolo preparato ad hoc in settimana. Nello sviluppo di quella situazione di gioco è stata fondamentale la spizzata di testa di Ceccaroni che ha consentito a Mancuso di colpire da due passi. "Ho visto due squadre che hanno provato a giocare a calcio – il commento post gara del tecnico rosanero –. È stata una partita equilibrata. Siamo stati bravi a leggerla e a stare dentro. Abbiamo sfruttato bene le palle inattive e ringrazio lo staff per il lavoro sviluppato in queste situazioni. Attraverso una di queste, appunto, siamo riusciti a trovare il gol vittoria. Non ci aspettavamo un inizio arrembante da parte dell’Ascoli, poi quando abbiamo iniziato a mettere giù la palla siamo riusciti a lavorare bene. Questa vittoria è importantissima. Conosco bene Viali e so che è bravo a far giocare le proprie squadre. L’Ascoli darà fastidio a molte squadre".