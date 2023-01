Cornacchini: "Maceratese, sistemata la rosa"

"L’Eccellenza è un bel campionato dove ci sono diverse squadre forti: tra quelle che ho visto segnalo Valdichienti Ponte, Urbino e Fossombrone". Frequenta spesso il massimo campionato regionale Giovanni Cornacchini, che ha allenato Civitanovese, Fermana, Bari, Ancona, Gubbio, Viterbese e Fano. "Vado in giro a vedere gare di differenti categorie". Spesso ha seguito il Valdichienti Ponte allenato dal suo ex giocatore Dario Bolzan. "È un ottimo tecnico, sa organizzare bene la squadra e davanti ha 3-4 elementi abili a saltare l’avversario". Cornacchini ricorda Bolzan da giocatore. "Era uno tosto, motivatissimo e adesso trasferisce le stesse motivazioni ai giocatori". Nell’ultimo turno ha assistito alla sconfitta del Valdichienti Ponte ad opera dell’Urbino. "I pesaresi – dice Cornacchini – costituiscono una squadra solida, fisica e molto ben attrezzata sul piano fisico". Il tecnico ha anche visto all’opera il Fossombrone. "Una ottima realtà, tra l’altro anche molto giovane. Poi ha preso Germinale, un giocatore che ha pochi rivali in categoria". Ha visto la Maceratese? "Sì, ma sono trascorsi molti mesi e adesso la squadra è stata profondamente cambiata e mi sembra che con queste operazioni l’organico sia stato sistemato". C’è Misin tra i volti nuovi della Rata. "L’ho avuto, è un giocatore polivalente, lo ricordo molto esplosivo". Tra le belle realtà del campionato c’è il Montefano, che occupa la terza piazza. "L’ho visto in Coppa Italia, mi sembra una formazione che sta bene sul piano fisico e poi in tanti me ne parlano molto bene".