Corplast Edilvetri a caccia di riscatto con Modena

Tra 48 ore la B1 di volley femminile, torneo nazionale che nel girone D vede protagonista la Corplast Edilvetri, disputerà la 13ª ed ultima giornata della fase d’andata. Il sestetto di Corridonia alle 21 riceverà la Tieffe ZeroSystem Modena (San Damaso) e sarà occasione d’oro per centrare la prima affermazione del nuovo anno dato che le emiliane sono ultime del raggruppamento con appena un successo. Il sestetto di coach Messi invece è sesto con una dote rassicurante di 9 lunghezze sulla zona calda ed ha inaugurato il 2023 cadendo a Bologna 3-0. Un ko inevitabile al cospetto della Vtb capolista. Le bolognesi hanno così ipotecato la qualificazione alla fase finale della Coppa Italia. Dopodomani sarà "prima" del 2023 in casa anche per la New System nel girone G della B2. Pure qui sarà il 13° ed ultimo turno di andata e Porto Potenza giocherà alle 21 contro Monte Urano. Altra coincidenza, la sfida metterà di fronte alla compagine rivierasca il fanalino di coda del torneo (senza vittorie all’attivo) e dunque anch’essa da sfruttare per aggiungere punti. Il sestetto di coach Concetti, nono, è reduce da un blitz 1-3 di importanza capitale a Rimini, valso il sorpasso in classifica tenendosi a +2 sulla zona a rischio. Ed ha messo la parola fine alla serie di 4 stop di fila che aveva portato alla sosta con un po’ di preoccupazione. Le torresine hanno invece giocato con coraggio e lucidità, schierate senza Santandrea, ben sostituita da Linda Cittarello e con Valentina Foglia (foto) che è emersa nel finale.

an. sc.