Corridonia, due colpi

Il Corridonia ha tesserato il portiere Roberto Piergiacomi e il centrocampista Jacopo Borioni, entrambi nella passata stagione hanno giocato nella Settempeda. Il tecnico Danny Vagni, che nel finale scorso ha guidato il Corridonia, sarà l’allenatore in seconda di Giuliano Fondati e il tecnico della juniores regionale. Il Potenza Picena ha presentato il nuovo logo della società ideato e realizzato da Luca Borroni. Lo stemma comunale è circondato con 5 pievi storiche al cui centro vi è la croce che rappresenta Montesanto.

Ancora insieme per la quinta stagione la Vigor Montecosaro e il difensore Antonio Beruschi. Si dividono invece le strade tra il Portorecanati e il difensore Michele Pagliarini il quale per motivi personali non può garantire un certo impegno.

L’Helvia Recina si assicura il difensore Alessandro Liberini (1990), ha esordito in D con il Tolentino, ha poi giocato con Vis Macerata, Trodica e Pollenza. Nei giorni scorsi la società ha confermato Alessandro Emiliani.