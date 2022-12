Corridonia e Casette Verdini si danno battaglia: finisce in parità

0

CASETTE VERDINI

0

: Renzi, Keci (36’st Marcellino), Garbuglia (1’st Romagnoli), Ciucci, Del Moro, Bigoni, Piccinini (36’st Mandozzi), Emiliozzi (20st D’Alessandro), Ogievba (14’st Messi), Ruzzier, Ripa. A disp.: Pierluigi, Sulo, Cerquetella, Marinelli. All.: Rossi.

CASETTE VERDINI: Ciminari, Donnari, Marziali, Tidei (26’st Bordi), Menchi, Tacconi, Guing, Russo, Ulivello, Sejfullai (19’st Barchetta), Romanski. A disp.: Grifi, Maffei, Lami, Capozucca, Ramadori, Malaccari, Pianelli. All.: Lattanzi.

Arbitro Ricciarini di Pesaro.

Note: ammoniti: Ciucci, Ruzzier, D’Alessandro, Menchi e Barchetta. Angoli 5-2. Tempi di recupero 0 e 4.

La squadra di Rossi conquista l’ennesimo pareggio contro un buon avverrsario come è sembrato il Casette Verdini. Va dato atto però che la squadra locale ha cercato con insistenza di arrivare alla marcatura, palesando ancora una volta l’enorme difficoltà in fase realizzativa. La squadra di Lattanzi è stata pericolosa in un paio di occasioni nella fase finale del primo tempo. La cronaca registra una buona partenza del Corridonia subito pericoloso con Ogievba al 2’ anticipato da Ciminari. Al 6’ ancora lo stesso numero 9 locale si presente in solitudine davanti al portiere, ma la palla fa la barba al palo e termina la corsa sul fondo. Al 18’ salvataggio sulla linea di Del Moro al primo affondo degli ospiti. Al 22’ punizione di Ulivello neutralizzata in due tempi da Renzi. Al 27’ miracolo di Ciminari su conclusione di Ruzzier. Al 37’ colpo di testa di Ulivello che impegna Renzi. Si va al riposo sul risultato di partenza. La ripresa inizia con il Corridonia che spinge sull’acceleratore alla ricerca del gol. Al 5’ mischia in area ospite ma senza esito. La partita continua con i rossoverdi che spingono mentre gli ospiti si limitano a contenere le sfuriate locali.

Quintino Pieroni