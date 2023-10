Corridonia, il giudice conferma la vittoria

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno Borgese (Osimana) nel campionato di Eccellenza. In Promozione sono state comminate due giornate di stop a Mariani (Corridonia), Doci (Elpidiense Cascinare), Altobello (Vigor Castelfidardo). Inoltre il giudice sportivo ha respinto il ricorso presentato dall’Atletico Centobuchi e confermato la vittoria conseguita sul campo dal Corridonia, difeso dall’avvocato Giancarlo Nascimbeni il quale ha sottolineato il regolare svolgimento del match. È stato infatti ricordato "che la gara ha avuto regolare svolgimento così come emerge dal referto arbitrale e dei suoi assistenti, che rappresenta l’unico atto idoneo per l’accertamento della sussistenza o meno di quanto esposto dalla società reclamante. Inoltre è stato ricordato che l’arbitro non ha sanzionato con ammonizioni o richiami nessun componente del Corridonia per condotta ostruzionistica, in particolare per “perdita di tempo”; il club Corridonia ha poi correttamente messo a disposizione, come da regolamento, raccattapalle e palloni sufficienti per consentire, quale società ospitante, il regolare svolgimento della gara".

In prima categoria sono stati squalificati per una gara Pancaldi (Cingolana San Francesco), Lori e Rossi (Folgore Castelraimondo), Chiaraberta (Montecassiano), Tidei (Vigor Montecosaro). È stato fermato per due giornate Verdecchia (Pinturetta Falcor).