‘Corsa del Donatore’: vincono Andrea Fiorani e Federica Moroni

Grande serata per i 500 runner che hanno partecipato alla 38ª corsa podistica in notturna del Donatore e 33° Trofeo "dei Vicoli e delle Mura", organizzata dall’Avis Aido Urbino. Dopo la prova di 500 metri riservata agli under 15, ha preso il via la combattuta distanza di 8.200 metri, attraverso un circuito cittadino di 1.640 metri, affrontato 5 volte. Il successo è andato al 29enne Andrea Fiorani del Gruppo Podistico "Fano Corre", che ha chiuso col tempo di 28’51“. Alle spalle sono giunti Giacomo Ganci (Dinamo Sport), in 29’20“, i gemelli Luca e Lorenzo Boinega dell’Atletica Urbania, rispettivamente, in 29’28“ e 29’30“, e quindi Mirco Cimarelli (Cus Camerino), in 29’35“. Per il settore rosa, si è invece aggiudicata la 5ª tappa del calendario pesarese Uisp "CorrerexCorrere", la riminese Federica Moroni della Gabbi Bologna, in 33’05“ davanti alla compagna di squadra Valeria Baldassarri di Pesaro e campionessa uscente, in 35’10“, Houria Saadi (Calcinelli Run), in 37’03“, Sara Collesi (Fano Corre), in 37’12“, e Francesca Carboni (Fano Corre), in 38’.

Leonardo Oliva