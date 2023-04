Corti: "Macagi Cingoli, ora pensiamo a tagliare il traguardo della serie A Gold"

"Stiamo per imboccare la dirittura d’arrivo, per noi – spiega Gastone Corti, presidente della Macagi Cingoli – i playoff per la promozione nel massimo campionato nazionale di pallamano maschile (serie A Gold), costituiscono l’impegno conclusivo di una stagione finora esaltante: vinte tutte le 26 partite disputate, ora resta l’ultimo sforzo per coronare degnamente quest’annata". I playoff si effettueranno a Chieti, dal 3 al 7 maggio, nella Casa della pallamano, il centro della Federazione. "In sostanza – riflette Corti – la tornata finale rimette in discussione l’esito della regular season. Oltretutto il sorteggio ha decretato che inizieremo affrontando le stesse avversarie sfidate durante il campionato: Tecnocem San Lazzaro e Camerano, rispettivamente seconda e terza in classifica. Comunque, onoreremo al massimo e al meglio la partecipazione". Dopo un percorso incontrastato, Macagi Cingoli infonde e merita fiducia. "Crediamo in un esito in sintonìa con le nostre referenze: i ragazzi – sottolinea Corti – formano un gruppo ammirevole per valori tecnici, coesione morale e attaccamento alla società. Il complesso è in salute: l’unico problema è solo per l’ala destra Mangoni a cui si è riacutizzato un fastidioso dolore alla schiena. Speriamo che possa recuperare, il suo apporto è sicuramente utile". L’AGold esige un impegno finanziario molto rilevante. "Ne siamo ben consapevoli, ma intanto – conclude Corti – pensiamo a tagliare il prestigioso traguardo".

Gianfilippo Centanni