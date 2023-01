"Crediamo nel tricolore e ci sentiamo forti"

Il Benfica non era il test più probante e quindi è meglio ritenere la Lube ancora un po’ "convalescente", evitando voli pindarici e augurandoci che mantenga la stessa concentrazione e la medesima fame di rivalsa. Tuttavia il successo corsaro di Champions potrebbe aver ridato a Blengini il vero Garcia Fernandez. L’opposto è stato top scorer con 15 punti in tre set e li ha prodotti con un incredibile 88% di positività. Numeri strepitosi e, come gli capitava ad inizio stagione, messi a referto partendo cheto per poi salire di colpi. Il neo papà classe 1991 era sempre stato titolare, poi la debacle del 13 novembre a Cisterna aveva spinto Blengini a cambiare interpreti e da allora il sestetto se l’è preso Zaytsev. Lo "zar" è stato protagonista di buonissime prove, ma a Modena non ha brillato (comunque non tra i peggiori) e allora ecco la novità. Gabi sarà titolare domenica? "Dovevo riscattarmi e l’ideale – afferma – era giocare un match importante. A tutti gli atleti capitano periodi meno brillanti, ma è importante continuare a lavorare duro senza abbattersi. Ci era rimasta tanta amarezza per le sconfitte con Milano e Modena, ci sentiamo forti, abbiamo un fuoco dentro che ci spinge a lottare con tutti e a credere nello scudetto. Ci aspettano due sfide all’Eurosuole Forum di fronte ai nostri tifosi, Monza e Trento possono causarci problemi? Sono avversarie di valore, ma sarà più difficile per le rivali metterci in difficoltà se ci concentreremo nella nostra metà del campo e daremo il meglio di noi. Anche se l’età media del team è bassa, non bisogna dimenticarsi che alla Lube si cresce in fretta, ci sono aspettative elevate e si gioca per vincere. Non ci si può permettere di aspettare troppo, ma bisogna scendere in campo con la giusta mentalità. Non conta la carta d’identità, ma la capacità di bruciare le tappe e acquisire una maturità di gioco da parte di chi indossa la maglia biancorossa. Noi siamo la Lube e dobbiamo puntare in alto".

Andrea Scoppa