"Credo nella Lube sul podio Ma ora pensiamo a Siena"

Dopo settimane di musi lunghi ed espressioni corrucciate, la Lube si è ritrovata con ben altri visi e sguardi ieri all’Eurosuole Forum per la ripresa degli allenamenti. La vittoria cura tutto si dice e di certo ha guarito i campioni d’Italia dalla crisi di risultati, le quattro sconfitte di fila. Il campo ci dirà se il team di Blengini è invece ancora convalescente nel gioco e nella continuità, ma il ritorno al successo era la priorità. Per il morale, per la classifica (bisognava approfittare della caduta di Piacenza a Perugia) e perché alla Lube vincere è l’unica cosa che conta. Fine di un piccolo incubo per tutti, compreso Fabio Balaso che, essendo arrivato a Civitanova nell’estate del 2018, rappresenta l’atleta in rosa con la più lunga militanza in biancorosso subito dopo Diamantini.

Balaso, il 3-1 su Cisterna è stato una liberazione?

"Sì ma non abbiamo fatto ancora abbastanza".

Vero, però perdere rompe a tutti, figurarsi alla Lube...

"Il ritorno alla vittoria serviva, lo volevamo a tutti i costi e ci ha ridato serenità. Dopo la gara con qualche compagno abbiamo visto il derby di Milano".

Sinceramente, cosa ha pensato dopo il primo set perso?

"Beh i pensieri c’erano, lo ammetto, temevo che potevamo essere sopraffatti dalla Top Volley. Invece ci siamo rimessi in sesto giocando bene, anche se potevamo gestire meglio il vantaggio evitando di giungere punto a punto nel terzo e nel quarto set".

Le partenze ad handicap sono state una costante nella striscia negativa (unica eccezione con Monza), perché secondo lei? Una cosa legata alla gioventù del gruppo o magari gli avversari non hanno più una sorta di sudditanza psicologica?

"Mah non saprei, di sicuro alla pressione credo meno perché ormai sono state giocate tante partite".

La ricezione è il vostro ago della bilancia?

"In effetti domenica la gara è cambiata quando siamo cresciuti lì e al servizio. Secondo me ultimamente stiamo facendo meglio in ricezione".

Doveva essere la stagione di Yant come principale terminale offensivo. A Verona e ancor più domenica il cubano ha fatto faville. Sembra proprio essere tornato l’erede di Juantorena…

"Per noi Marlon è importantissimo. Dopo settimane di alti e bassi si vede che sta meglio fisicamente e non è lontano dai livelli dell’anno scorso quando è stato un fattore nella fase decisiva".

Scherziamo su Diamantini. Fa l’unico punto personale proprio con il muro che dà l’agognata vittoria ai vantaggi. Come ha fatto a non esultare per niente?

"Ah lo sapevamo (sorride), lui è fatto così".

Finiamo con la classifica. Con 4 turni rimasti è possibile sperare di avvicinare il terzo posto lontano 5 lunghezze o è meglio proteggere il quarto da Piacenza?

"Io credo ancora che possiamo salire sul podio. Anche perché all’ultima giornata c’è proprio Trento-Modena. Intanto però pensiamo a Siena".

Andrea Scoppa