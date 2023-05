Cremisi, attesa per il big match

Si avvicina il big match di domenica (ore 15) contro il Roma City. Al "Della Vittoria" l’ingresso sarà gratuito per tutti i sostenitori, niente biglietto: la società vuole il massimo sostegno di tutta la tifoseria per sostenere la squadra in questo ultimo atto della regular season. Battendo la formazione capitolina, i cremisi possono sperare ancora nei play out. Ma dovranno arrivare buone notizie anche da altri campi. Federico Gagliardini (nella foto), il capitano del Tolentino, grande protagonista della partita vinta domenica a San Benedetto contro il Porto D’Ascoli, sottolinea che la squadra è ancora viva – lo ha dimostrato con un’altra grande prova, dopo il successo interno sul Trastevere – ed è pronta a giocarsi tutte le sue residue chances di salvezza, in casa, col Roma City che, da parte sua, deve conquistare punti per mantenere il miglior piazzamento possibile nella griglia dei play out. Insomma, una sfida molto importante anche per i romani. Il Tolentino, come noto, chiude la classifica con 28 punti assieme al Montegiorgio, mentre Notaresco e Termoli sono a quota 31. Due di queste quattro compagini retrocederanno direttamente in Eccellenza. Se dovessero arrivare due o più squadre a pari punti si dovrà ragionare su scontri diretti, classifiche avulse e spareggi. Novanta minuti che valgono una stagione. In casa cremisi c’è grande attesa, i ragazzi di mister Zannini sono in forma, sia fisicamente che mentalmente (dopo le due vittorie di fila), e nutrono i loro sogni.

m. g.