Cristian Bucchi rimpiange gli anni con la Triestina

I rimpianti dell’ex Bucchi. Il tecnico ancora legato all’Ascoli fino al 2025 ed esonerato ad inizio febbraio, dopo la disfatta di Cittadella (3-0) per lasciare spazio all’arrivo di Breda, è tornato a parlare della sua esperienza alla guida della Triestina culminata con l’eliminazione playoff col Palermo e del suo successivo trasferimento al Picchio. "Sarebbe stato bello ripartire da quel gruppo e mettere dentro qualche giocatore più fresco su una rosa un po’ datata – spiega -. Ci saremmo potuti giocare qualcosa di importante, purtroppo tutto è precipitato con la prematura scomparsa di Biasin e questo resta il più grande rammarico per un progetto che era molto valido. Senza la morte del patron sarei rimasto sicuramente. Avevo già parlato con Milanese e c’erano tutte le componenti per ripartire insieme". Invece il destino lo ha poi visto finire sotto le cento torri. La chiamata dalla B arrivò all’indomani dell’inattesa partenza di Sottil per Udine.