Cristina Grufi è la numero uno La recanatese protagonista al tricolore di nordic walking

È salita sul gradino più alto del podio l’atleta recanatese Cristina Grufi, tesserata per la Asd Nordic Walking Valli della Marca, nella seconda edizione del campionato di mezza maratona nordic walking Fidal disputatasi a Roma. La griglia di partenza prevede donne ed uomini che partono in contemporanea. I primi giri per il gruppetto di testa, in alcuni tratti guidato anche dalla Grufi, si chiudono con tempi abbondantemente al di sotto dei sette minuti ed i doppiaggi iniziano già alla terza tornata. In campo femminile Cristina Grufi non ha praticamente rivali per tutta la gara, all’atleta della Asd Nordic Walking Valli della Marca infatti resiste per qualche giro Nataliya Dmytryschyn (SINW), terza poi al traguardo, e si rifà sotto intorno alla quindicesima tornata Paola Vicenzi (SINW), seconda al termine, che non riesce però, nonostante il forcing a raggiungere la marchigiana in evidente stato di grazia. Grufi taglia il traguardo in 1:06:37. Soddisfazione per lo staff della Asd NW Valli della Marca e del presidente Renato Vita che ammette "non si poteva iniziar meglio la stagione 2023, stagione che vista la partenza vedrà protagonista la Grufi". Questa atleta si è aggiudicata anche il campionato NW Fidal 2022 sulla distanza dei 10.000 metri vincendo campionato e gara all’Abbadia di Fiastra dell’ottobre scorso. Ottima prestazione anche per la seconda atleta marchigiana in campo Daniela Basso che sale per la prima volta sul podio di categoria.