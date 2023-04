Cus Macerata retrocede, blitz del Potenza Picena

La ripresa della serie B di calcio a5 maschile ha dato emozioni intense e diverse alle tre compagini del Maceratese che militano nel girone D. C’è stato pure il primo verdetto, tanto annunciato quanto negativo: la retrocessione del Cus Macerata. Gli universitari ri-scendono in C1 un anno dopo la promozione. La retrocessione è aritmetica alla quart’ultima giornata in un testa-coda con il Russi capolista. A Macerata i romagnoli sono passati 7-11. Di tutt’altro umore la Label System Potenza Picena che ha vinto 5-13 a Cerreto d’Esi. Un blitz tanto pirotecnico quanto prezioso, perché in virtù degli altri risultati i potentini sono al 3° posto e ciò significherebbe promozione in A2 (c’è la riforma dei campionati) senza necessità dei playoff. Tra i risultati che hanno fatto comodo, l’1-1 che Recanati ha fatto nella tana del Bulldog Lucrezia. Con tre turni rimasti i leopardiani sono quarti a quota 37, uno in meno di Potenza Picena, uno in più sul duo Bulldog-Futsal Ternana. Con il Russi imprendibile e la Dozzese comunque lontana, queste 4 formazioni si contenderanno l’ultima piazza che dà diritto immediato alla A2.

Andrea Scoppa