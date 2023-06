Da Cardoni agli ex del Porto D’Ascoli I rossoblù studiano la batteria degli under

Alla San Benedetto Calcio di Vittorio Massi e del diesse Stefano De Angelis interessa anche il giovane 2004 Karim Cardoni, passato per la Samb nella stagione di Serafino e poi approdato nelle giovanili della Ternana. L’anno scorso, invece, Cardoni ha giocato nel Montegiorgio, dove si è ritagliato uno spazio da titolare con trentadue presenze, un gol e cinque assist. Sarebbe un’ala, ma è molto giovane e finora ha giocato un po’ in tutti i ruoli sulla fascia destra. Cardoni potrebbe essere uno dei giovani del prossimo corso assieme agli ex Porto D’Ascoli Zoboletti, Pietrpaolo ed Evangelisti. Restano in piedi, poi, le trattative per Simone Paolini della Fidelis Andria, il portiere Coco dell’Avezzano, Antonelli e Tomas del Lumezzane, entrambi ex compagni di Danilo Alessandro e vincitori con lui dell’ultimo campionato.