Da domenica le gare inizieranno alle 16.30

Da domenica gli arbitri daranno il fischio d’inizio delle partite alle 16.30 nei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima categoria. Invece il giorno prima le gare incominceranno, salvo una differente disposizione, sempre alle 16 nei tornei di Eccellenza, Promozione e Prima categoria.

Ci sono ancora due giornate in Eccellenza e domenica le telecamere di Tvrs saranno a Osimo per trasmettere in diretta (ore 16.30) la gara tra i locali e il Fossombrone. I pesaresi sono secondi a una lunghezza dalla capolista, mentre i padroni di casa hanno un punto in meno per entrare nella zona playoff.