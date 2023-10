Da Pozzo azzanna i 3 punti. Recanatese, manca il guizzo

Vis Pesaro

1

Recanatese

0

VIS PESARO (3-4-2-1): Polverino; Ceccacci, Tonucci, Zagnoni; Da Pozzo (27’ st Mattioli), Valdifiori (17’ st Rossetti), Iervolino (42’ st Foresta), Zoia; De Vries (27’ st Sylla), Di Paola; Pucciarelli. All. Banchieri. A disp. Mariani, Giunti, Rossoni, Nina, Peixoto, Karlsson, Marcandella, Loru, Cusumano, Gulli, Nelson.

RECANATESE (3-5-2): Meli; Ricci, Ferrante, Veltri; Senigagliesi (40’ st Egharevba), Morrone (31’ st Ferretti), Prisco (40’ st Raparo), Carpani, Longobardi (31’ st Quacquarelli); Melchiorri, Giampaolo (22’ st Lipari). All. Pagliari G. A disp. Tiberi, Mascolo, Marinacci, Canonici, Peretti. Arbitro: Gandino di Alessandria.

Rete: 2’ st Da Pozzo.

Note – Serata mite, spettatori 1.328 (68 ospiti); incasso 8.421 euro (3.529 rateo dei 603 abbonati); ammoniti Senigagliesi, De Vries, Sylla, Foresta e l’all. Banchieri; angoli 6-8; recupero 2’ + 7’.

Pesaro

Segnali confermati. La serie utile vissina (5 gare) trova riscontro nella seconda vittoria stagionale, si ferma dopo tre vittorie di fila quella dei leopardiani ma è tutt’altro che una bocciatura. C’è un pizzico di fame in più negli uomini di Banchieri, che addentano tre punti vitali grazie a una prova aggressiva sin dall’inizio, che insistono anche dopo il vantaggio e infine lo difendono a denti stretti. Fino al boato finale della curva. Equilibrio assoluto nei precedenti prima del via (9 vittorie a testa, 8 pari). Equilibrio dopo un primo tempo di ritmo e intensità, ma povero di occasioni (prima Melchiorri, poi Di Paola non inquadrano la porta). Segni distintivi: la Vis triangola di più ma si perde spesso sulla trequarti, la Recanatese è tutta verticale, ma si sente la mancanza di Sbaffo.

Il gol partita in avvio di ripresa: Zoia e Pucciarelli mettono in mezzo Senigagliesi sull’out, palla scaricata a Di Paola che libera il destro potente, la malarespinta di Meli è un assist per il tap-in di Da Pozzo, al secondo centro stagionale. Da qui in poi risaltano le qualità dei leopardiani, perché la reazione è da grande: Senigagliesi (gran duello con Zoia) costringe Polverino a neutralizzare in due tempi. Poi pennella un cross sul quale Giampaolo fa velo per la botta di Carpani, si immola l’ottimo Ceccacci (corpo e braccio ma attaccato). Melchiorri si divora un gol fatto ma c’è fuorigioco. Polverino si distende su una rasoiata di Carpani, il quale poi incoccia un tiro di Melchiorri rischiando di segnare. Fanno 5 conclusioni in un quarto d’ora. La Vis nel frattempo ha perso Valdifiori per infortunio e ha mancato il raddoppio con un De Vries troppo individualista. A rivitalizzarla ecco l’ingresso di Sylla. La squadra ora può salire e trova occasioni con Di Paola (fuori) e lo stesso senegalese (Meli respinge).

La Recanatese, ammirevole, ci prova in tutti i modi, specie con Melchiorri, ma la lucidità va scemando e la difesa vissina si esalta nei duelli individuali, sostenuta dal filtro dei nuovi entrati. Dopo Pescara, ecco un altro clean sheet (terzo stagionale). E la classifica trova respiro.