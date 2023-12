"Dà soddisfazione vedere una squadra giocare così"

Mister Simone Banchieri commenta così il pareggio di Perugia della sua Vis: "Avevamo pensato la partita così con un trequartista Bucciarelli e due attaccanti, avevo già pensato anche ai cambi, sapevo che Karlsson sarebbe entrato, avevamo un piano gara chiaro poi certamente sono stati bravissimi i ragazzi a recuperare due volte la gara, avremo potuto vincerla perchè avevamo la palla del 3 a 2".

Il tecnico biancorosso continua: "Rimane sicuramente la felicità di fare un punto in un campo così difficile, ma resta anche la consapevolezza di aver fatto più del Perugia e avremo meritato di vincere perchè la palla del 3 a 2 per vincere l’abbiamo avuto noi e non l’hanno avuta loro". E aggiunge: "Devo fare i complimenti a Karlsson che ha fatto gol, devo fare i complimenti a Iervolino che ha fatto benissimo. Noi abbiamo tanti giocatori che quest’anno giocano per la prima volta in serie C e questo è veramente importante, ci dà quindi convinzione, ci dà consapevolezza, ma per come sono fatto potevamo vincere". Sulla classifica: "I punti che abbiamo li abbiamo costruiti con fatica, con ragazzi giovani di prospettiva devi avere molto equilibrio. Abbiamo giocato bene in quasi tutti i campi, a parte con Cesena, oggi i ragazzi hanno meritato un punto". E aggiunge: "Vedere la mia squadra con questa personalità, vedere questo equilibrio in campo mi dà soddisfazione. E’ una squadra che dà soddisfazione a tutta la città di Pesaro e ai nostri tifosi che ci seguono sempre e sono la nostra forza".

b.t.