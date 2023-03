Dà un pugno all’avversario, stop di due anni a un giocatore

Per un pugno è stato squalificato fino al 9 settembre 2025 Matteo Mancinelli, giocatore della Stese, formazione militante nel campionato di Terza categoria. Il fatto è avvenuto in occasione del match casalingo disputato nell’ultimo turno contro il Camerino Castelraimondo conclusosi sul 2-2. "Per essersi alzato dalla panchina – si legge nella motivazione che ha spinto il giudice sportivo a prendere questo provvedimento – al termine della gara recandosi nei pressi di un calciatore avversario sferrandogli un pugno violento al viso causando gravi lesioni al naso comportando sanguinamento e gonfiore".

Ecco gli altr provvedimenti dall’Eccellenza alla Prima categoria.

Eccellenza. Un turno: Lapi (Chiesanuova), Alighieri (Azzurra Colli), Chiodini (Osimana), Torelli (Atletico Gallo), Ambanelli (Atletico Ascoli), Camilloni (Fossombrone), Belfiore (Jesina), Calvaresi (Urbino), Guzzini (Montefano), Ercoli (Sangiustese), Sopranzetti (Valdichienti Ponte).

Multa di 300 alla Forsempronese "perché – si legge nella motivazione – a fine gara alcuni suoi sostenitori hanno rivolto all’indirizzo dell’arbitro espressioni minacciose, lanciandogli alcuni oggetti, senza però colpirlo".

Anticipo. La partita Valdichienti Ponte-Marina è stata anticipata a sabato 18, fischio d’inizio alle 15.

Promozione. Un turno: Emiliozzi (Corridonia), Pistelli (Futura), Marino e Scotini (Matelica), Mauro (Palmense).

Promozione. Un turno: Staffolani (Caldarola), Millozzi (Sarnano), Foglia e Salvetti (Camerino), Giri e Conti (Urbis Salvia), Caracci e Silla (Settempeda), Marchegiani (Cingolana San Francesco), Caruso (Portorecanati).

Allenatori: squalificati fino all 22 aprile Tiburzi e Ferranti, tecnici rispettivamente di Camerino e Urbis Salvia.