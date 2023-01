Dal Canto: "La Recanatese non è solo Sbaffo"

Il match con la Carrarese si avvicina a grandi passi e sebbene siano 14 i punti che attualmente dividono le due formazioni il tecnico toscano Alessandro Dal Canto, da profondo conoscitore dalla terza serie, ci va molto cauto: "non è una prudenza di circostanza la mia, ma una constatazione che deriva dal fatto che abbiamo fatto spesso fatica con le compagini che lottano per la salvezza (vedi le sconfitte ad Imola, tra l’altro in superiorità numerica e ad Alessandria ndr) mentre con le big ci siamo trovati più a nostro agio".

La Recanatese è tornata a giocare sul suo campo, un sintetico da poco installato, dopo un girone di andata quasi per intero disputato a Macerata. Potrebbe spostare, almeno in parte, gli equilibri?

"Certamente non per noi che ci alleniamo regolarmente su questo tipo di fondo: non ci saranno quindi grandi scompensi. Comprendo però le difficoltà che hanno avuto i nostri avversari nella prima parte del campionato".

All’andata la vostra è stata una vittoria maturata nella fase iniziale del match quando eravate sul 2-0 già dopo 18 minuti.

"È vero, partimmo molto forte (subito una doppietta di Capello ndr) ma soprattutto fummo bravi ed un pizzico fortunati a siglare il 3-1 poco prima dell’intervallo dopo la loro rete che accorciò le distanze. La ripresa, oggettivamente, fu soporifera ed il verdetto, credo, complessivamente giusto".

Saranno riservate attenzioni particolari a Sbaffo, decisamente il valore aggiunto in fase realizzativa della Recanatese?

"Non in particolare e comunque lo conosciamo bene con la sua ottima carriera. Sta dimostrando di essere integro ed estremamente produttivo. Penso però che ci sia da temere la squadra che immagino sarà aggressiva e determinata, come d’altronde deve essere una compagine che lotta per tirarsi fuori dai guai. Sarà così per tutto il girone di ritorno che immagino completamente diverso dall’andata quando si userà molto di più la spada che il fioretto".

Senza la pretesa di svelare il suo piano-partita, quale atteggiamento vedremo da parte dei suoi?

"Anche volendo non siamo capaci di fare tattiche attendiste. Proveremo ad ottenere il massimo, senza farci sorprendere ovviamente. Di certo posso assicurare che non prenderemo sottogamba l’avversario".

Le incognite del dopo-sosta?

"Quelle ci saranno per tutti. Il mercato? È in fase embrionale ed è ancora presto per fare valutazioni".

La Carrarese nel frattempo ha salutato Vincenzo Plescia, finito al Piacenza e punta forte su Iacopo Cernigoi, attualmente alla Feralpi Salò ed un recente passato anche alla Sambenedettese. Per chiudere il vostro obiettivo sono i playoff magari da raggiungere con la migliore posizione possibile?

"Al momento la nostra idea è quella di non fare calcoli e di giocare partita per partita. Non sono frasi fatte ma è la realtà. Per questo restiamo concentrati su Recanati".

Lanciato intanto dal club giallorosso l’abbonamento per il girone di ritorno, valido per le restanti 10 partite in casa, con prezzi davvero estremamente popolari.

Andrea Verdolini