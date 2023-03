Dalla paura al coraggio tra yoga e muay thai: il corso a Recanati

Nello studio di Sara Camilletti Naturopata a Recanati si è svolta la presentazione del progetto "Trasforma la paura in coraggio". Un lavoro che nasce dalla voglia di unire tre discipline: la mindfullness, lo yoga e l’arte della difesa per trasmettere un messaggio chiaro e forte agli adulti di oggi: "Non è mai tardi per trasformare le nostre paure in coraggio". Il progetto prevede un percorso in cui, attraverso la mindfullness, la persona possa imparare a prendere consapevolezza dei propri sentimenti e stati d’animo. Subito dopo, con lo yoga, essere nelle condizioni di utilizzare in modo consapevole il proprio corpo. Da qui, si imparerà l’arte della difesa, ovvero quelle strategie per sentirsi più sicuri. Per info e prenotazioni: 3398001391, 347 0027745 o 345 9275462.