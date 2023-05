Dalla Rotellistica Settempeda buone prestazioni a Ferrara

Sono giorni ricchi di appuntamenti per gli atleti della Rotellistica Settempeda che a Ferrara si sono fatti rispettare in una manifestazione che ha richiamato tanti atleti provenienti da tutta Italia. È stata una bella e ghiotta occasione per confrontarsi con altri agonisti e per gettare le basi per un ulteriore step.

Questa volta, a differenza di quanto avvenuto per esempio di recente a San Benedetto, nessun componente della squadra è salito sul podio, ma tutto sommato tutti si sono disimpegnati bene in una giornata impegnativa in cui i giovani hanno gareggiato sotto la pioggia. Ecco gli atleti, allenati da Francesco Crognaletti, che sono stati impiegati: i piccoli Flavia Panichelli e Francesco Soverchia. Per i più grandi hanno invece gareggiato Nicola Panichelli, Jacopo Crognaletti, Alessandro Brunacci, Enrica Tomassini, Ilary Farroni, Marika Falistocco e Hoara Verducci. La società ringrazia lo sponsor Panatta. La trasferta a Ferrara ha riservato bei momenti.