Dalla serie B alla categoria delle baby: brillano le ginnaste della Promosport

Brave le ginnaste della Promosport di Camerino. In B si sono fatte valere le junior Agata Dal Ben, Alessia Del Savio, Cecilia Balloriani, Fiamma Gagliardi. Bene le allieve: Matilde Rossi e Noemi Fabriconi prime alla successione corpo libero e clavette. Argento per Elettra Di Giuseppe a corpo libero. Giovanissimi: Vittoria Rossi prima al corpo libero. Matilde Tocchi Matilde fascia oro alla palla e bronzo al misto fine corpo libero. Serie C Junior1: La squadra composta da Mariasole Armiragli, Emma Trabbaloni, Flaminia Galatolo e Agnese Zamponi sbaraglia la concorrenza con una favolosa prova alla palla. Allieve: Federica Falaschi e Giorgia Picotti ottengono un buon piazzamento a metà classifica. Giovanissimi: Gaia Ferretti, Benedetta Cherubini, Lucia Bisbocci hanno effettuato una bella prova di squadra e individuale; anche la coppia al cerchio Matilde Cucculelli e Bianca Mariotti ha ben figurato al debutto. Carlotta Galatolo è prima al misto corpo libero e fune. Categoria baby: le piccolissime Rizzo Sveva, Noemi Marinelli, Benedetta Mancini e Dalia Mariotti sono riuscite a fare una buona prima esibizione in una gara nazionale.