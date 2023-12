D’Angelo: tre punti buoni ma per lo Spezia la strada è ancora in salita

Lo Spezia al Del Duca è riuscito a spezzare l’andamento negativo grazie anche all’arrivo in panchina di D’Angelo. I liguri in casa dell’Ascoli hanno portato via tre punti pesantissimi per rilanciare il proprio cammino e inguaiare invece quello del Picchio. "Questa vittoria è stata importante perché ci riusciva da un po’ - ha commentato l’allenatore -. L’abbiamo ottenuta fuori casa su un campo sempre difficile. La differenza l’ho vista soprattutto sui calci piazzati. Dopo il pareggio la squadra ha tenuto bene con l’Ascoli che spingeva. Nel finale poi siamo saliti bene e abbiamo vinto su quel calcio piazzato. Loro restano comunque una squadra di categoria con un tecnico bravo ed esperto. Si giocheranno la salvezza con tante altre squadre. Noi abbiamo dei valori notevoli, ma vanno dimostrati sul terreno di gioco. Credo che il percorso sia ancora in salita. La classifica dice che dobbiamo fare punti per tirarci fuori dalle difficoltà in cui siamo".